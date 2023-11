Ordigno inesploso nella sede di Pro Vita | Un vero atto terroristico

Leggi su iltempo

(Di domenica 26 novembre 2023) Sono in corso le indagini della Polizia per identificare le persone che hanno partecipato al blitz contro ladi Proe Famiglia di viale Manzoni a Roma, avvenuto sabato 25 novemmbre durante la manifestazione contro la violenza sulle donne, e in particolare per capire chi abbia introdotto unesplosivo rinvenuto negli uffici. Predisposti approfondimenti e analizzate le immagini registrate dalla polizia scientifica. La Digos di Roma indaga, dunque, anche sulla bottiglia con all'interno polvere pirica, trovata questa mattinadi Proe Famiglia nel corso di un sopralluogo dopo il blitz messo a segno dalle frange più estremiste del corteo contro la violenza sulle donne. Da una prima ricostruzione la molotov sarebbe stata introdotta all'interno degli uffici ...