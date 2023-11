Operazione “Alto impatto” a Roma Termini | nel mirino borseggiatori e abusivi

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 26 novembre 2023)26 novembre- 10.389 persone identificate, 5 persone arrestate, 11 denunciate in stato di libertà, 28 contravvenzioni amministrative elevate, di cui 13 al regolamento di Polizia Ferroviaria. Questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana che va dal 19 al 25 novembre, in ambito regionale. Nella mattinata del 21 novembre gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer Lazio hanno arrestato due cittadini stranieri per il reato di furto pluriaggravato. In particolare, gli operanti hanno individuato due soggetti, già riconosciuti in altre occasioni, che si aggiravano all’interno dello scalo ferroviario diintenti ad osservare potenziali vittime da derubare. I due si sono introdotti dentro un locale commerciale all’interno della stazione ...