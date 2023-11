Open day immersivi per conoscere la scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti” di Tavernelle

(Di domenica 26 novembre 2023)– Laaidipropone unday innovativo ed immersivo per le famiglie interessate ail servizio. In occasione dell’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024-2025 allaai” disi offre la possibilità per i genitori, durante le giornate del 12 e 14 dicembre, di poter vivere una mattinata nellaper vivere la quotidianità del servizio,il personale docente, visionare le aule didattiche e avere accesso ad un abstract del PTOF. La ...

Carta d’identità elettronica – Nel week-end25 Open day nei Municipi VII - XIV e XV - negli ex Pit ed in via Petroselli - 52

Oggi a Ferrara è stato il bomba - day: evacuate 12 mila persone per un ordigno della Seconda guerra mondiale

Un cerchio che si estende con un raggio di 685 metri e ha il suo centro nell'ex convento di San Benedetto, a Ferrara. Qui è stata ritrovata una bomba statunitense risalente alla Seconda guerra ...

Carta d'identità a Roma: open day 25 novembre. Tutte le informazioni RomaToday

Open day C.I.E. sabato 25 e domenica 26 novembre Roma Capitale

Monza: scatta l’open day degli Amici del Sacro Cuore

Domenica 26 novembre, il gruppo Amici del Sacro Cuore apre le porte della storica sede negli spazi dell’istituto Dehon, in via Appiani 1 a Monza, per accogliere i ragazzi e le loro famiglie, i soci e ...

Pavia, in 100 in fila per il vaccino. «Così mi sento più sicuro»

Open day straordinario per le somministrazioni contro il Covid e l’influenza. In provincia si sono prenotati in 400. «Ci proteggiamo per non rischiare» ...