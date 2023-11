Omicidio in centro storico a Venezia | arrestato 33enne

(Di domenica 26 novembre 2023) Unnel pienodi. Un uomo è stato ucciso ieri sera in un bar nel quartiere Cannaregio. La vittima è un cittadino di origine tunisina, di 25 anni, raggiunto da un colpo di pistola sparato da unitaliano, che successivamente è statodalle forze dell’ordine. I carabinieri hanno anche recuperato l’arma usata per il delitto. L’è avvenuto verso le 23.30, in una calla che collega il ponte delle Guglie a campo San Geremia. Ancora non è noto il movente dell’. Non è esclusa la pista del regolamento di conti per droga, ma al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

