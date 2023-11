“Oltre la linea Rossa” | una mostra come antidoto alle guerre

Leggi su bergamonews

(Di domenica 26 novembre 2023) Bergamo. Dieci pannelli con fotografie di grandi dimensioni e notevole impatto visivo saranno esposti nell’atrio del plesso Lorenzo Lotto di via Tadini a Bergamo per stimolare gli studenti sul tema dei conflitti, oggi quantomai attuale. Lala– la memoria dell’orrore”, ospitata da lunedì 27 novembre a venerdì 1° dicembre, sarà visitabile anche dai cittadini. Gli scatti fotografici esposti sono opera di Giovanni Diffidenti, fotoreporter bergamasco e reporter di guerra sono accompagnati da testi introduttivi del giornalista Andrea Valesini. Lanasce per volere di numerose associazioni del territorio che si occupano di pace: Eirene – Centro studi per la pace, Associazione Mosaico ...