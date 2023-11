Olivera | scongiurato il peggio | trauma al legamento | stop di 2-3 mesi

Leggi su napolipiu

(Di domenica 26 novembre 2023) Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Mathiashanno evidenziato una lesione alcollaterale: i tempi di recupero sono di 2-3. Notizie calcio Napoli – Sospiro di sollievo in casa Napoli per le condizioni di Mathias, uscito per infortunio durante la sfida di Bergamo contro l’Atalanta. Gli esami clinici sostenuti a Villa Stuart hanno evidenziato una lesione di secondo grado alcollaterale mediale del ginocchio sinistro. Si temeva il, ovvero la lesione delcrociato con lungo. Fortunatamente è stato. I tempi di recupero per il laterale uruguaiano sono stimati tra i 2 e i 3. Un’assenza comunque pesante per il Napoli e mister Mazzarri, che ...