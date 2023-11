Olivera | lesione di secondo grado del legamento mediale del ginocchio sinistro

(Di domenica 26 novembre 2023) Mathiasè uscito in lacrime dal campo durante il primo tempo contro l’Atalanta. Già ieri si presumeva che si trattasse di un infortunio abbastanza grave. È arrivato ora il comunicato del Napoli sulle condizioni del terzino: “Mathias, infortunatosi ieri nel primo tempo nella gara di Bergamo, questa mattina, accompagnato dal Dottor Canonico, è stato visitato a Villa Stuart dal Professor Mariani. Il difensore azzurro ha sostenuto esami clinici e strumentali che hanno evidenziato unadidelcollateraledel“. Viva#ForzaNapoliSempre https://t.co/X2eYVAhgDm — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 26, 2023 Cosa ...

