(Di domenica 26 novembre 2023), l’appoggio della squadra attraverso ildel suo capitano Giovanni Didel terzino azzurro Non poteva cominciare meglio il Mazzarri bis alla guida del Napoli. 1-2, gli azzurri hanno battuto la temibile Atalanta di Gasperini. Mattatori della sfida Kvaratskhelia, che ha aperto le danze con un colpo di testa, che si è insaccato alle spalle di Carnesecchi, ed Elmas. Il macedone, entrato alla grande dalla panchina, ha raccolto bene l’assist di Victor Osimhen, rientrato dall’infortunio. Un segnale positivo in vista di un vero e proprio tour de force, che aspetta gli azzurri nelle prossime gare. Infortunio, ildi DisuiL’unica nota negativa della gara è stata ...

Si è rivista la ri - aggressione immediata del Napoli

... infatti, Lookman - con un furbissimo contro movimento - prima finta di passare dietro a Di... ri - aggressione immediata non appena si perde il pallone per recuperarlo (l'infortunio di...

Di Lorenzo a Olivera: 'Forza guerriero'. C'è anche il messaggio di Simeone AreaNapoli.it

Olivera, Di Lorenzo lo incoraggia sui social: il messaggio è stupendo Spazio Napoli

Olivera infortunato: quale calciatore del Napoli può giocare a sinistra

L’infortunio di Mathias Olivera apre la successione in casa Napoli. Ma anche tanti dubbi per Walter Mazzarri: il toscano, tornato in panchina appena dieci giorni fa, dopo la vittoria bella ...

Si è rivista la ri-aggressione immediata del Napoli

Il Napoli è tornato a usare le caratteristiche che ha nelle corde: giocatori subito comandati ad aggredire in avanti i portatori avversari ...