Nuovo scambio tra ostaggi e detenuti | liberata Abigail Edan | rimasta orfana a causa di Hamas

(Di domenica 26 novembre 2023)didicon prigionieri palestinesi, dopo un’altra giornata di accuse reciproche con Israele. Un portavoce dell’esercito di Tel Aviv ha reso noto che alla Croce Rossa sono stati consegnati 14 cittadini israeliani e 3 stranieri che erano tenuti ino da, secondo quanto comunicato dalla stessa organizzazione internazionale. Secondo le informazioni quindi riferite dall’esercito israeliano oggi sono stati liberati in tutto 17. Israele-di: c’è anche Abigail Edan Tra gliliberati e consegnati alla Croce Rossa c’è anche Abigail Edan (nella foto in alto), la bambina di 4 anni...

Juventus - Roma, lo scambio di prestiti che fa felice tutti: si fa a gennaio

Ormai non ci sono dubbi sul fatto che la società bianconera dovrà intervenire ad inizio delanno per trovare delle nuove pedine per la rosa di mister Allegri. Che soprattutto a centrocampo ha ...

Media: gli ostaggi sono entrati in Israele. Esercito israeliano: dopo ... Il Sole 24 ORE

Israele e Hamas confermano, stanotte il rilascio di altri ostaggi Agenzia ANSA

Vendola torna in politica: è il nuovo presidente di Sinistra Italiana

L'ex governatore della Puglia: «Di nuovo in campo, ma non mi candido alle Europee». Fratoianni: «Una grande risorsa» ...

Juventus-Roma, lo scambio di prestiti che fa felice tutti: si fa a gennaio

Durante questa sosta di campionato si è parlato molto delle possibili mosse di mercato che la Juventus effettuerà a gennaio. Ormai non ci sono dubbi sul fatto che la società bianconera dovrà interveni ...