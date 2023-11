(Di domenica 26 novembre 2023) Biancazzurri in partita soltanto per 23': la prestazione più deludente da inizio stagione. E ora la squadra è in zona play out

Serie B : notte fonda per il Bari - Venezia show e 1° posto. Pari Parma - Como ok. LIVE il Pisa di Valoti

Notte fonda per il Prato: al Lungobisenzio il Sant'Angelo si impone 4 - 0

Notte fonda Fermana: ko anche a Rimini - Sport il Resto del Carlino

Volley, Katinka Travel cade contro Migliarino

Casciavola (Pisa), 26 novembre 2023 - Si ferma dopo tre vittorie di fila la marcia della Katinka Travel che al Pala Pediatrica è costretta ad alzare bandiera bianca di fronte alla capolista imbattuta ...