Non una di meno | slogan contro Meloni e Salvini Ma che cosa c’entra il governo con il femminismo?

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 26 novembre 2023) Ieri nella “Giornata internazionale per “l’eliminazione della violenza sulle donne” è andato in onda qualdi violento, di già visto e che non fa bene alla causa che difende. Qualche ricorda tempi antichi, anni ’70, cortei che invadevano le città al grido “Tremate, tremate le streghe son tornate” e si saldavano inevitabilmente alla politica extraparlamentare che portò alla stagione del terrorismo. Ricorda Cesare Musatti, il grande psicanalista, colpito da uno zoccolo scagliatoglidalle femministe inferocite Segui su affaritaliani.it