Non mangia | dettagli allarmanti su Turetta Cosa ha portato in cella

(Di domenica 26 novembre 2023) Filippo, il 22enne accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, avvenuto l'11 novembre, ed estradato ieri in Italia dalla Germania dove era terminata la sua fuga una settimana fa, ha trascorso la prima notte nel carcere di Montorio, a Verona. Dopo il colloquio di sostegno con uno psichiatra di ieri pomeriggio e dopo il primo incontro col suo legale, Giovanni Caruso, il giovane è stato collocato nel reparto infermeria, dove dovrà rimanere per qualche giorno, sottoposto alle valutazioni psicologiche e psichiatriche prima di essere trasferito nella sezione "protetti", quella per i detenuti per reati a "forte riprovazione sociale" che, a loro tutela, non devono avere contatti con persone in carcere per altre tipologie di reati. La visita psichiatrica ha per ora confermato il rischio di autolesionismo. Stando a quanto apprende l'AGI, ...