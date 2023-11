“Non è mai troppo tardi”

Leggi su lortica

(Di domenica 26 novembre 2023) L’Assessore al turismo Giacomo Cherici, rispondendo ai consiglieri comunali Vaccari, Caneschi e Donati del Partito Democratico sui bagni pubblici, sottolinea che i bagni sono aumentati e soprattutto sono arrivati, molto attesi e richiesti, quelli del tipo “custoditi”, come dappertutto a pagamento per garantirne l’igiene. Per i parcheggi in zona ZTL lascerei stare il can che dorme: la Città passa dal gestire un traffico caotico durante feste e manifestazioni all’abbandono totale dei giorni normali, un capitolo a parte riguarderebbero le improvvise raffiche di multe, anche ai pochi residenti, durante tutto l’anno non festaiolo. Di fatto i permessi ZTL averli o non averli non cambia molto, posti pochi e occupati. Nel Corso e dintorni poi e’ terra di conquista tutto il giorno. L’Assessore addita quindi il ritardo dell’opposizione nell’alimentare una polemica disinformata e ormai superata ...