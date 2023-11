Nicola Pietrangeli alza la Coppa Davis L’Insalatiera nelle mani del capitano di 47 anni fa | la festa con Sinner e compagni

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) L’Italia ha conquistato la2023. IlFilippo Volandri hato al cielo il prestigioso, mitico e storico trofeo insieme a J(mattatore assoluto tra quarti e finale, con tre vittorie in singolare tra cui quella contro Novak Djokovic e due affermazioni in doppio), Lorenzo Sonego (splendido in doppio insieme all’altoatesino), Matteo Arnaldi (decisivo nel primo singolare contro l’australiano Alexei Popyrin), Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. Il Bel Paese è tornato sul tetto del Pianeta a distanza di 47dal primo e unico sigillo, ottenuto dalla storica formazione guidata dala Santiago del Cile nel 1976. Proprio...