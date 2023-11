Nicola Fratoianni rieletto segretario di Sinistra italiana

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 26 novembre 2023) Eletti, con un solo voto contrario e due astenuti, i 134 componenti della nuova assemblea nazionale dinel corso del congresso di Perugia. Iluscente, è stato riconfermato, con l'approvazione anche della minoranza interna, con un solo astenuto, per il suo terzo mandato alla guida del partito. Standing ovation al congresso diper Nichi Vendola, fondatore diecologia e libertà ed ex presidente della Regione Puglia. Ildel partito, appena riconfermato, lo ha proposto come presidente e il congresso lo ha eletto per (lunga) acclamazione, anche se formalmente le cariche per il nuovo mandato sono decise dai membri della nuova assemblea nazionale, che siedono ...