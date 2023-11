Neymar, sofferente e dolorante su un lettino. Il video del brasiliano

Qui possiamo vederesdraiato su un lettino ed estremamente, non solo per i dolori al ginocchio ma anche per l'essere impossibilitato a scendere in campo. " Fa male... Non possiamo ...

Neymar, sofferente e dolorante su un lettino. Il video del brasiliano ItaSportPress

Neymar esulta: le terapie alla caviglia funzionano e il recupero-lampo è possibile La Gazzetta dello Sport

Neymar mostra cosa succede davvero in riabilitazione, urla e sofferenza: fa male solo vederlo

Neymar dopo l’infortunio e l’operazione al ginocchio ha iniziato il percorso di riabilitazione. Le urla di dolore confermano la difficoltà del percorso.

Il virus Fifa e le colpe di chi comanda il calcio planetario

Dopo Neymar, Camavinga e Vinicius, ko anche Gavi con la nazionale spagnola, uscito in lacrime per un guaio al ginocchio ...