Next Gen Atp Finals Jeddah 2023 | programma | orari e ordine di gioco martedì 28 novembre

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) Il, glie l’didelleGen Atpdiper la giornata di28. Il torneo riservato agli otto migliori Under 21, che si è spostato da Milano in Arabia Saudita, è pronto a regalare spettacolo. Subito in campo tutti i giocatori, dai francesi Fils e Van Assche, rispettivamente prima e seconda forza del seeding, all’elvetico Stricker. Occhi puntati anche sugli italiani Flavio Cobolli e Luca Nardi.MARTEDI’ 28Ore 13:00 – (1) Fils vs (7) Nardi Non prima delle 14:00 – (3) Stricker vs (5) Cobolli Ore 18:00 – (2) Van Assche vs (8/WC) Shelbayh a seguire – (4) Michelsen vs (6) Medjedovic SportFace.