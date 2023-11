Neve sull’Italia | dall’Appennino alle Alpi ecco le regioni imbiancate

Leggi su velvetmag

(Di domenica 26 novembre 2023) Dopo le prime nevicate nelle ultime ore al Centro-Sud, specie nelle Marche, in Molise e in Puglia, lafarà capolino anche sulle, al Nord. Le temperature sono in forte calo da domenica 26 novembre. Una seconda fase di maltempo si avrà dal weekend del 2 dicembre. La colonnina di mercurio segnerà un abbassamento dovuto all’aria fredda di origine artica in discesa dal Nord Europa sull’area del Mediterraneo. Ciò porterà la nostra Penisola sotto le medie climatiche del periodo, soprattutto al Settentrione. Nello specifico, si tratta di una vasta massa d’aria gelida che arriverà dal Circolo polare artico finnico. FOTO, dove e quando Un fenomeno meteo che poi attraverserà i paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania) e la Polonia per raggiungere infine il Mediterraneo portando la. Ciò favorirà l’accumulo ...