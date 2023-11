Nessuna scaramanzia per Adriano Panatta prima della vittoria in Coppa Davis | «Sinner vince sicuramente | è troppo forte» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 26 novembre 2023) Quando parla un campione di solito si ascolta in silenzio. Perché si ha sempre da imparare. E così è stato anche domenica pomeriggio, negli studi Rai, quandoha sentenziato: «L’Italia ha vinto la». Solo che in quel caso più che di un silenzio, si è trattato di un vero e proprio gelo. Balbettii, sorrisi imbarazzati. L’ex campione di tennis non aveva dubbi e stava dando voce a quei milioni di spettatori che avevano seguito sino a lì l’avventura dell’Italia ina Malaga. Soprattutto dopo lacontro la Serbia di Novak Djokovic, numero uno al mondo: l’Italia è, puòre. L’Australia sembrava a tutti un avversario più facile da superare rispetto alla squadra serba. Temibile nel doppio ...