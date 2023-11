Nazista | spintoni e urla su una anziana signora | in piazza accade di tutto | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Unachiede abbassare le bandiere palestinesi perché «fuori contesto» nel giorno della condanna alla violenza contro le donne. Affermare che Israele «è un Paese libero dove anche le donne musulmane possono vivere senza pregiudizi, a differenza di tanti Paesi arabi, come la Palestina». Tanto è bastato perché ieri, in un Circo Massimo gremito, un gruppo di baldanzosi uomini e donne, con kefiah sul capo, egiziani, palestinesi e italiani, spintonasse in malo modo Angela, una mitedi 76 anni. Angela, che ha scelto un giaccone rosso per scendere in, un colore simbolo del sangue versato da tante donne. Tonalità che ricorre sulle strisce dipinte sui volti delle ragazze che la affrontano con eccessiva veemenza. Un'che ha avuto l'“ardire” di dire la sua: le donne palestinesi ...