Naufragio 007 | nuovi esami sulla barca | cosa cercano gli inquirenti

(Di domenica 26 novembre 2023)sviluppi nell'inchiesta legata aldellaturistica Gooduria affondata nel Lago Maggiore lo scorso 28 maggio nelle acque di Lisanza (Varese). La vicenda creò grande clamore per l'equipaggio a bordo dell'imzione di proprietà dello skipper Claudio Carminati, una ventina di agenti dei servizi segreti italiani e del Mossad israeliano in attività o in pensione. Nelpersero la vita quattro persone, Anna Bozhkova, moglie dello skipper, Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, agenti dell'Aise (Agenzia informazioni e sicurezza italiana), e Erez Shimoni, ex 007 israeliano. Ebbene, a quasi sei mesi di distanza dal tragicolaè stata nuovamente calata in acqua mercoledì 22 novembre nell'ambito della perizia disposta dal pubblico ...