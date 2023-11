“Natale Magico” | il nuovo singolo di Davide De Marinis e Marta Brando

Leggi su lopinionista

(Di domenica 26 novembre 2023) foto di Paolo AgostaMILANO – E’ disponibile il video di “” ildiDe, già in radio e disponibile in digitale. “” è un brano dedicato a tutti i bambini del mondo. È un inno di speranza, in questo momento storico dove c’è tanto bisogno di pace, serenità e magia. La canzone, scritta daDe, nasce due anni fa e viene realizzata durante le festività con il suo produttore Paolo Agosta che la ha arrangiata e mixata al Bunker Home Studio di Milano. «Quando ho fatto sentire a tutte le persone care e alla mia famiglia la prima bozza di “” ho visto l’emozione nei loro ...