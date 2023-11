Nappi Lega | “17enne accoltellato | serve linea dura del Governo”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Per contrastare efficacemente il fenomeno della violenza tra i giovani e delle baby gang non c’è altrada seguire se non quella dettata dal. In questo percorso per ristabilire lalità e la sicurezza risultano necessari l’inasprimento delle pene, il potenziamento dei controlli e tutte le altre misure messe in campo per far rispettare le regole, non solo ai ragazzi ma anche ai loro genitori, i primi responsabili del comportamento dei loro figli. Anche le istituzioni locali devono fare la propria parte, a cominciare dal Comune, perché è intollerabile che ogni fine settimana a Napoli si verifichi un fatto di sangue tra i giovani, per giunta nel centro città o in aree come quella della Galleria Umberto I per la quale da anni chiediamo provvedimenti seri per la sicurezza, il decoro e la ...