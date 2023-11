Napoli | un occhio alla lista svincolati per sostituire Rui

Leggi su dailynews24

(Di domenica 26 novembre 2023) Ilsembra intenzionato a guardare tra gliperMario Rui, fermo per infortunio. Nel caso in cui fosse più grave del previsto potrebbe arrivare qualcuno Mario Rui si è fermato per infortunio e ildeve sostituirlo. I partenopei starebbero pensando di andare sul mercato deiper prendere un calciatore, che L'articolo