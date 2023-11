Napoli | stop Olivera | lesione di 2° grado del legamento collaterale mediale

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) Si ferma Mathias, infortunatosi ieri nel primo tempo nella gara dela Bergamo. “Questa mattina, accompagnato dal Dottor Canonico, è stato visitato a Villa Stuart dal Professor Mariani. Il difensore azzurro ha sostenuto esami clinici e strumentali che hanno evidenziato unadi secondodeldel ginocchio sinistro”, si legge nella nota del club partenopeo. Dopo la vittoria sull’Atalanta, la squadra è tornata a lavorare e si è divisa in due gruppi. “Coloro che hanno giocato dall’inizio contro l’Atalanta hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, sono stati impegnati in attivazione e torello in avvio. Successivamente lavoro di forza, seduta finalizzata al possesso palla e ...