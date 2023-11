Napoli | rissa tra ragazzi in centro | accoltellato un 17enne | è in prognosi riservata La madre | «Aggredito perché parlava con una ragazza»

Leggi su open.online

(Di domenica 26 novembre 2023) Si trova ricoverato al pronto soccorso del Pellegrini ilche nella serata di ieri, 25 novembre, è statoneldi. «Ferita da punta e taglio all’emitorace destro, ferita da punta e taglio alla regione dorsale sinistra, presenza di ferita da punta e taglio in regione anteriore coscia destra». È questo il primo referto dei medici: il ragazzo non è in pericolo di vita, ma laresta. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che i fatti siano avvenuti all’interno della Galleria Umberto I. Il giovane, incensurato, si trovava con la sua comitiva di amici. A un certo unto sarebbe stato avvicinato da un altro gruppo di coetanei. Dopo l’aggressione verbale, questi ultimi sono passati ai fatti: quattro fendenti hanno raggiunto il giovane, che è ...