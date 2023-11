Napoli | piazza degli Artisti | da domani nuovo piano traffico

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Anche quest’anno nell’ambito della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell’Arenella si terranno le fiere natalizie – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero -. Infatti con la disposizione dirigenziale n. 334 del 13/11/2023, sono stati pubblicati i relativi bandi per le fiere del Natale 2023, attualmente in fase di allestimento. Le strade e le piazze prescelte sono l’area pedonale compresa tra le vie Kauffmann e Bertini, nei pressi del parco Mascagna, nella quale è prevista la collocazione di 37 stalli, dove in questi giorni è stato installato il cantiere per i lavori all’interno del parco. Altri 10 stalli saranno collocati sia in via Enrico Alvino che inMuzii. Infine 22 saranno gli stalli da collocare in...