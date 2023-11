Napoli | Olivera potrebbe tornare a Gennaio

(Di domenica 26 novembre 2023) Meno grave del previsto l’infortunio di Mathias. La SSCpuò tirare un sospiro di sollievo. . L’uruguaiano, nel corso del match di Bergamo, è crollato a terra: al 38?, per interrompere una linea di passaggio ha subito una torsione anomala del ginocchio sinistro. Stamattina gli esami clinici a Villa Stewart. La lesione sembra meno grave del previsto. Gli esami strumentali infatti hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro., i tempi di recuperoad allenarsi tra 6-8 settimane. In genere sono questi i tempi di recupero per tali infortuni. Il terzino uruguaianoa disposizione di Mazzarri a. Salterebbe ...

Napoli - UFFICIALE : c'è lesione per Olivera. Ecco quanto dovrà stare fuori

Infortunio Olivera - Napoli in ansia : esito degli esami e tempi di recupero

Napoli, report allenamento: Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in campo

Cosa è successo ieri durante la partita : Brutto infortunio ieri durante Atalanta -per. Il difensore delsi fa male da solo e in lacrime, esce in barella. La partita del ...

Infortunio Olivera, tegola Napoli: stop lungo, i tempi di recupero CalcioNapoli24

Olivera, sospiro di sollievo: i risultati degli esami, quanto starà fuori Corriere dello Sport

Il professor Albarella spiega tipologia e tempistiche dell’infortunio di Olivera.

Il professor Albarella spiega tipologia e tempistiche dell’infortunio di Olivera “Infortunio Olivera sembrava molto più grave ha rischiato di saltare tutta la stagione”. Abbiamo interpellato il Profe ...

Napoli, brutte notizie per Oliveira

Mathias Olivera del Napoli si è infortunato in modo serio contro l'Atalanta e stamattina si è sottoposto a esami medici, che hanno dato un esito non proprio positivo per ...