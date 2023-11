Moviola Milan-Fiorentina | Parisi su Theo è rosso | Loftus tocco dubbio

Leggi su dailymilan

(Di domenica 26 novembre 2023) Primo minuto di recupero del primo tempo. Jovic serve in profondità perHernandez, il francese prende vantaggio,lo atterrà, è alle sue spalle e lo spintona. Per il direttore di gara Marco Di Bello è cartellino giallo e Mazzoleni al VAR conferma la decisione del fischietto brindisino. Ci stava il cartellinoper netta occasione da gol. Cinismo e freddezzaHernandez non sbaglia dal dischetto #Hernandez ##SerieATIM #DAZN pic.twitter.com/2TeLXVinXw — DAZN Italia (@DAZN IT) November 26, 2023 Prendiamo atto e voltiamo pagina, però… Se Malick Thiaw su Moise Kean (-Juventus, 22 ottobre) a venticinque metri dalla porta era stato espulso condiretto (giusto, sacrosanto, indiscutibile) non ...