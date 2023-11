Motomondiale | Gp Valencia Sasaki vince l' ultima gara della Moto3

(Di domenica 26 novembre 2023) Il giapponese ha preceduto Alonso e Ortolà(SPAGNA) - Il giapponese Ayumu(Husqvarna) ha vinto il Gran PremioComunitàna, in scena sul tracciato Ricardo Tormo, classe. Per il vicecampione del mondo si trattaprima vittoria stagionale, arrivata dopo sette se

Motomondiale : Gp Valencia. Moto3 - miglior tempo per Holgado nelle fp1

Bagnaia partirà dalla pole a Valencia, Vinales penalizzato: il motivo

- Pecco Bagnaia comincerà dalla prima posizione in griglia di partenza la sua gara nel Gran Premio di, ultimo appuntamento stagionale della MotoGP . Il pilota Ducati , secondo in qualifica al sabato, avanza di una casella dopo la penalizzazione di tre posizioni per Maverick Vinales. Lo ...

MotoGP, GP Valencia: gli orari in tv su Sky, TV8 e NOW GPOne.com

Clamoroso in MotoGP, cambia la griglia di partenza del GP Valencia: Bagnaia in pole per una penalità

Maverick Vinales penalizzato a poche ore dal via dell’ultima gara della MotoGP 2023 a Valencia in cui si decide la lotta per il titolo tra ...

Penalizzato Vinales, Bagnaia al via dalla pole

Pista anvcora più in discesa per Francesco Bagnaia. Il campione in carica partirà dalla pole position del Gran Premio di Valencia perché Maverick Vinales è stato penalizzato di tre posizioni sulla gri ...