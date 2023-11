MotoGp | Vinales penalizzato di 3 posizioni | Bagnaia in pole

Leggi su agi

(Di domenica 26 novembre 2023) AGI - Maverick(Aprilia) è stato sanzionato di trein griglia al Gran premio di Valencia per non aver rispettato la bandiera nera con disco arancio. Il pilota spagnolo non si è fermato nell'immediato come previsto da regolamento ed è ritornato ai box. Con questa penalità Pecco(Ducati Lenovo) partirà dallaposition. Scatterà secondo Johann Zarco (Ducati Prima Pramac), terzo , invece, Jack Miller (Ktm). Jorge Martin ha vinto la Sprint Race e si è concesso un'ultimissima possibilità di conquistare il titolo Mondiale. Straordinario lo spagnolo in sella alla sua Ducati Pramac, capace subito di dettare un gran ritmo e recuperaredopo una qualifica sotto tono (partiva sesto).invece si è dovuto accontentare solamente di un quinto posto: per ...