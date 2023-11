MotoGP | Valentino Rossi ammette | “Dispiaciuto che mio fratello vada in Honda Scelta tosta | io lo aiuterò”

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Il Motomondiale si chiuderà quest’oggi con la sfida tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin per giocarsi il titolo 2023. Tutti gli occhi sono su di loro, ma anche per altri sarà uno snodo importante delle loro carriere. Come per Luca Marini, che ha deciso di abbandonare la Ducati Mooney VR46 per vestire i panni di pilotaufficiale la pma stagione. Unadifficile per ildi, che ha vissuto un 2023 con dei buoni acuti, ma raccogliendo meno di quanto sperato. Cinque podi, tre nelle sprint e due in gara, e 194 punti lo mettono all’ottavo posto della classifica mondiale, ma impallidisce rispetto allo score di Marco Bezzecchi, a lungo in lotta per il Mondial e terzo in graduatoria. Una, quella di salutare la Ducati, vista con più ...