(Di domenica 26 novembre 2023) (Adnkronos) – Un primo colpo di scena arriva prima del via del Gp didi, l'appuntamento finale che assegnerà il titolo 2023. E' stato infattiilman Maverikche ha avuto un problema tecnico durante il warm up ed ha ricevuto una bandiera nera con disco arancione, che implica di fermarsi

MotoGP - cambia la griglia di partenza! Bagnaia parte in pole a Valencia - chi è stato penalizzato

MotoGp Valencia - Vinales penalizzato e Bagnaia partirà in pole

MotoGp Valencia - Vinales penalizzato e Bagnaia partirà in pole

Diretta gara MotoGP Valencia : dove vederla in tv

MOTOGP LIVE Gara Valencia : ultimo atto - Bagnaia vs Martin

Bagnaia in pole a Valencia per la penalizzazione di Vinales: alle 15 la gara che deciderà il Mondiale

... Pecco Bagnaia viene promosso in pole grazie alla penalizzazione inflitta a Maverick Vinales , che stamani durante il warm up del Gp di" dopo che era uscito un inquietante fumo bianco dagli ...

MotoGP Valencia LIVE: la sfida finale Bagnaia-Martin La Gazzetta dello Sport

Martin non molla e vince la Sprint, Bagnaia è 5° Sky Sport

MotoGP, GP Valencia: la diretta LIVE della gara decisiva per il Mondiale

E' il giorno dell'ultima gara della stagione a Valencia, dove si decide il titolo mondiale ... Semaforo verde alle 15, tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW ...

MotoGP, Vinales penalizzato, Bagnaia parte in pole a Valencia: come cambia la griglia di partenza

MOTOGP - Maverick Vinales (Aprilia) è stato sanzionato di tre posizioni in griglia per non aver rispettato la bandiera nera con disco arancio. Il pilota spagnol ...