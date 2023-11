MotoGp Valencia | la gara in diretta | Bagnaia in testa | contatto con Martin nei primi giri

(Di domenica 26 novembre 2023) Ultimadell’anno, Peccoe Jorgesi giocano il titolo. Il campione del mondo in carica ha 14 punti di vantaggio sul rivale e partirà dalla pole dopo la penalizzazione di Vinales

MotoGp Valencia - la gara in diretta : Vinales penalizzato - Bagnaia parte dalla pole. Martin scatta sesto

LIVE MotoGP - GP Valencia 2023 in DIRETTA : sale la tensione - pochi minuti al via

MotoGP - le palpitazioni di Davide Tardozzi e il discorso di Gino Borsoi : pronti per il duello Bagnaia-Martin a Valencia

LIVE MotoGP - GP Valencia 2023 in DIRETTA : Bagnaia in testa davanti a Martin - è subito duello!

MotoGp Valencia - Vinales penalizzato e Bagnaia partirà in pole

MotoGp Valencia - Vinales penalizzato e Bagnaia partirà in pole

MotoGp Valencia, Vinales penalizzato e Bagnaia partirà in pole

Un primo colpo di scena arriva prima del via del Gp didi, l'appuntamento finale che assegnerà il titolo 2023. E' stato infatti penalizzato il poleman Maverik Vinales che ha avuto un problema tecnico durante il warm up ed ha ricevuto una ...

MotoGP, GP Valencia: gli orari in tv su Sky, TV8 e NOW GPOne.com

MotoGp a Valencia, Vinales penalizzato. Bagnaia in pole

Roma – Pecco Bagnaia partirà in pole nel Gp di Valencia che aggiudicherà il mondiale piloti. Il torinese avanza di un posto in griglia in quanto Maverick Vinales è stato a sua volta penalizzato di tre ...

MotoGP, la nuova griglia di partenza del GP di Valencia: Bagnaia guadagna una posizione!

Cambia la griglia di partenza del GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito Ricardo Tormo, alle 15.00, assisteremo alla gara che assegnerà il titolo nella classe re ...