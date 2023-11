MotoGP oggi in tv | GP Valencia 2023 | orario gara | streaming | programma TV8 e Sky

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023), domenica 26 novembre, assisteremo all’ultimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito dilo spettacolo non mancherà di certo e i piloti saranno chiamati a uno sforzo di non poco conto, dovendo affrontare una pista molto impegnativa dal punto di vista fisico, considerando la successione infinita di curve e il suo essere tortuosa. LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP EDEL GP DIDIALLE 10.40 E 15.00 Francesco Bagnaia scatterà dalla seconda casella, alle spalle di Maverick Vinales (Aprilia), con 14 punti di vantaggio in classifica generale su Jorge Martin. Quest’ultimo, a segno nella Sprint Race, cercherà di portarsi a casa il successo domenicale e poi si faranno i conti con quanto fatto da Pecco. Se il piemontese dovesse giungere quinto, come accaduto ...