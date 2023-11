MotoGP oggi | GP Valencia 2023 | orario gara | tv | streaming | programma TV8 e Sky

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023), domenica 26 novembre, assisteremo all’ultimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito dilo spettacolo non mancherà di certo e i piloti saranno chiamati a uno sforzo di non poco conto, dovendo affrontare una pista molto impegnativa dal punto di vista fisico, considerando la successione infinita di curve e il suo essere tortuosa. Francesco Bagnaia scatterà dalla seconda casella, alle spalle di Maverick Vinales (Aprilia), con 14 punti di vantaggio in classifica generale su Jorge Martin. Quest’ultimo, a segno nella Sprint Race, cercherà di portarsi a casa il successo domenicale e poi si faranno i conti con quanto fatto da Pecco. Se il piemontese dovesse giungere quinto, come accaduto nella Sprint, in caso di vittoria di Martin, si laureerà campione del mondo per la seconda volta consecutiva. Il GP di ...