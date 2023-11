MotoGP | GP Valencia 2023 | Vinales penalizzato | Bagnaia scatterà dalla pole position

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) Peccopartirà innel GP di, ultimo appuntamento del Mondiale di. L’azzurro, secondo al termine delle qualifiche, ha guadagnato una posizione in virtù della penalità ricevuta dalman Maverick. Il pilota dell’Aprilia è stato infattidi 3 posizioni per non aver rispettato la bandiera nera, non essendo uscito immediatamente di pista. SportFace.