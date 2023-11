MotoGP | Francesco Bagnaia | “Un sogno vincere Mondiale e gara Barcellona ha influito sulla stagione”

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) CAMPIONE DEL MONDO!ha chiuso in bellezza il GP di Valencia, ultimo atto delladi. Il pilota torinese ha infatti vinto laconquistando per la seconda volta consecutiva il titolo del mondo nella classe Regina, a cui si aggiunge anche la vittoria in Moto2 del 2018. Una vittoria cercata, voluta, desiderata e sofferta, arrivata aritmeticamente con l’uscita di scena del diretto rivale Jorge Martin, caduto dopo aver condotto una guida alla disperata sfociata con un impatto con Marc Marquez. Un fatto che ha poi concesso al ducatista di guidare senza alcuna pressione, tagliando il traguardo per primo approfittando anche della scivolata di Jack Miller, leader fino a nove giri dalla fine. Dopo i festeggiamenti del caso con un il suo team, il centauro ha raccontato a caldo ...