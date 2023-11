MotoGp di Valencia | Martin esce di scena dalla gara Bagnaia è campione del mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 26 novembre 2023)– Peccodeldellaper la seconda volta consecutiva. Il pilota della Ducati conquista il titolo quando mancano ancora dei girifine del Gp di, ultimo della stagione, per l’uscita di pista del suo contendente lo spagnolo Jorgeche si è scontrato con la Honda di Marc Marquez ed è uscito di, lasciando il titolo al pilota italiano. (Fonte Adnkronos) Foto– Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Il resto dei social viene in automatico