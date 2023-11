MotoGP | Davide Tardozzi | “Un titolo entusiasmante! Pecco ha avuto la meglio su un grande rivale come Martin”

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Francesco Bagnaia è due volte campione del mondo! Il pilota del team Ducati Factory ha vinto il Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di2023, approfittando anche della rovinosa caduta di Jorge, che ha centrato Marc Marquez all’ottavo giro, causando una doppia eliminazione e, sostanzialmente, chiudendo in anticipo ogni discorso. I festeggiamenti sono partiti subito in quel momento, con la scuderia di Borgo Panigale che andava a completare un bis storico, con “” che è stato in grado di bissare il suo primo trionfo datato 2022. Al termine della corsa sul circuito intitolato a Ricardo Tormo, non poteva mancare il commento del team principal. “Siamo davvero contentissimi per questo risultato – spiega ai microfoni di Sky ...