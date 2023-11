MotoGP | cambia la griglia di partenza! Bagnaia parte in pole a Valencia | chi è stato penalizzato

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Colpo di scena incredibile a meno di due ore dallanza dell’ultimo gran premio della stagione di. Una decisione dei giudici di gara ha portato Francesconella posizione migliore possibile per potersi giocare il secondo titolo mondiale a causa della penalizzazione di Maverick Viñales: dallaposition. Ma andiamo con ordine. Il centauro dell’Aprilia aveva conquilanza dalla prima casella dellanella Q2 di ieri, ma ha buttato tutto alle ortiche questa mattina nel Warm-Up. La sua RS-GP ha iniziato ad accusare alcuni problemi meccanici fumando in maniera vistosa; i commissari gli hanno immediatamente sventolato la bandiera nera con punto arancio, che invita a lasciare subito la pista per non perdere ...