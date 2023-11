(Di domenica 26 novembre 2023) "Chesul tetto del mondo, con grande merito! E sono tre!! Fantastico binomio mondiale, con una Ducati (stra)vincente. Grazie a una grandissima squadra". Così il ministro per lo ...

MotoGp Misano 2023 - Abodi a Bagnaia : “A volte terzo posto vale come vittoria”

MotoGp Misano 2023 - Abodi a Bagnaia : “A volte terzo posto vale come vittoria”

MotoGp Misano 2023 - Abodi a Bagnaia : “A volte terzo posto vale come vittoria”

MotoGp Misano 2023 - Abodi a Bagnaia : 'A volte terzo posto vale come vittoria'

MotoGp Misano 2023 - Abodi a Bagnaia : “A volte terzo posto vale come vittoria”

MotoGp: Abodi su Bagnaia 'meravigliosa riconferma'

Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, si complimenta sul proprio profilo Twitter con Pecco Bagnaia, fresco campione del mondo in Moto Gp. . 26 novembre 2023

Motomondiale: Abodi, ‘Bagnaia meravigliosa conferma, fantastico binomio con Ducati’ La Ragione

MotoGp: Abodi su Bagnaia 'meravigliosa riconferma' sport.tiscali.it

Motomondiale: Abodi, 'Bagnaia meravigliosa conferma, fantastico binomio con Ducati'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "@PeccoBagnaia, che meravigliosa riconferma sul tetto del Mondo, con grande merito! E sono tre!! Fantastico binomio mondiale, con una @ducati (stra)vincente. Grazie a una g ...

MotoGp: Abodi su Bagnaia 'meravigliosa riconferma'

"Che meravigliosa riconferma sul tetto del mondo, con grande merito! E sono tre!! Fantastico binomio mondiale, con una Ducati (stra)vincente. Grazie a una grandissima squadra". (ANSA) ...