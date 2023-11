MotoGp 2023 | Bagnaia è campione del mondo | Un sogno

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Valencia, 26 nov. (Adnkronos) - Peccovince il Gp di Valencia di, l'ultimo del Motomondialee si aggiudica il titolo didelper il secondo anno consecutivo in, un'impresa riuscita in questa categoria solo a Valentino Rossi e Marc Marquez. Si tratta del terzo titolo per Pecco, considerando anche quello in Moto2 del 2018. "E' un! Il sabato ci fa penare sempre poi la domenica siamo sempre i più forti", diceriassumendo la stagione trionfale ai microfoni di Sky: nelle qualifiche e nelle gare Sprint l'annata della Ducati si è snodata tra alti e bassi. La domenica, però, la rossa di Borgo Panigale ha cambiato marcia. "Ho sempre sognato di vincere il titolo vincendo anche la gara. E' stata una stagione ...