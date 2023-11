MotoGp 2023 | Bagnaia è campione del mondo | ' Un sogno'

(Di domenica 26 novembre 2023) Peccovince il Gp di Valencia di, l'ultimo del Motomondialee si aggiudica il titolo didelper il secondo anno consecutivo in, un'impresa riuscita in questa ...

Pecco Bagnaia vince il Gp di Valencia di, l'ultimo del Motomondialee si aggiudica il titolo di campione del mondo per il secondo anno consecutivo in, un'impresa riuscita in questa categoria solo a Valentino Rossi e Marc ...

MotoGP | GP Valencia Gara, Martin: “Questo è solo l’inizio, sono un pilota che può battere tutti”

MotoGP GP Valencia - Jorge Martin p caduto nel corso del Gran Premio di Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2023. Il pilota spagnolo, in lotta per il titolo con Bagnaia, ha commesso un errore nell ...