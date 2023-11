Moto2 | GP Valencia 2023 | Aldeguer cala il poker | Acosta e Arbolino scarichi

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Si chiude nel segno di Fermìnla stagione di. Il pilota spagnolo, grande protagonista dell’ultima parte del Motomondiale, ha incasellato la quarta vittoria consecutiva trionfando anche all’ultimo atto del GP di. Una gara dominata da capo a coda quello del centauro in forza alla Cag SpeedUP, audace nel trovare una partenza brillante posizionandosi davanti a tutti e costringendo il resto degli inseguitori alla rincorsa. Egregia prova di forza certificata anche dal passo e dal ritmo: a due giri dalla fine infatti il nativo di Murcia vantava la bellezza più quattro secondi di margine rispetto ad Aron Canet (Pons Wegow Los40), secondo classificato in solitaria a +3.986. Terzo posto invece per Alonso Lopez (CAG Speed UP) che, con un gap di +6.455, ha messo in scena una spettacolare battaglia con ...