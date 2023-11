Moto Gp | Vinales penalizzato di 3 posizioni | Pecco Bagnaia in pole

(Di domenica 26 novembre 2023) Maverick(Aprilia) è stato sanzionato di trein griglia per non aver rispettato la bandiera nera con disco arancio. Il pilota spagnolo non si è fermato nell’immediato come previsto da regolamento ed è ritornato ai box. Con questa penalità(Ducati Lenovo) partirà dallaposition. Scatterà secondo Johann Zarco (Ducati Prima Pramac), terzo , invece, Jack Miller

Griglia di partenza MotoGP - GP Valencia 2023 : Francesco Bagnaia in pole - Vinales penalizzato

MotoGp Valencia - Vinales penalizzato e Bagnaia partirà in pole

MotoGp Valencia - Vinales penalizzato e Bagnaia partirà in pole

MotoGp : Vinales penalizzato di 3 posizioni - Bagnaia in pole

MotoGp Valencia - Vinales penalizzato e Bagnaia partirà in pole

MotoGp Valencia - Vinales penalizzato e Bagnaia partirà in pole

Bagnaia in pole a Valencia per la penalizzazione di Vinales: alle 15 la gara che deciderà il Mondiale

VALENCIA " A poche ore dalla gara più importante della stagione, Pecco Bagnaia viene promosso in pole grazie alla penalizzazione inflitta a Maverick, che stamani durante il warm up del Gp di Valencia " dopo che era uscito un inquietante fumo bianco dagli scarichi della sua RS - GP - non si è immediatamente fermato appena gli è stato ...

Moto: Vinales in pole e Bagnaia 2/o a Valencia, Martin 6/o - Moto - Ansa.it Agenzia ANSA

Moto: Vinales in pole e Bagnaia 2/o a Valencia, Martin 6/o Tiscali

MotoGP 2023. GP di Valencia. Ultim'ora: Pecco Bagnaia in pole! Penalizzato Maverick Vinales

Il pilota spagnolo è stato retrocesso di tre posizioni per aver continuato a girare nel warm up dopo la bandiera nera esposta per i problemi al motore della sua Aprilia ...

MotoGP, Vinales penalizzato, Bagnaia parte in pole a Valencia: come cambia la griglia di partenza

MOTOGP - Maverick Vinales (Aprilia) è stato sanzionato di tre posizioni in griglia per non aver rispettato la bandiera nera con disco arancio. Il pilota spagnol ...