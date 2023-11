Moto 2 GP Valencia | Aldeguer vince | Acosta 12°

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) Fermínstrail GP diin2. Lo spagnolo trionfa in casa precedendo Aron Canet, Alonso Lopez e Marcos Ramirez, con quest’ultimo che aveva tentato di passare in extremis, subendo però il controsorpasso del connazionale. Quinta vittoria stagionale – la quarta consecutiva – per. Il campione in caricaè solo dodicesimo. Dennis Foggia è il miglior italiano al nono posto, poi Arbolino 16° e Casadei 25°. Fuori Vietti per via di un incidente alla curva 4: coinvolti Sergio García Dols, Izan Guevara e l’italiano, ma tutti si sono rialzati in buone condizioni. SportFace.