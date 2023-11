Morto per un malore il tenente colonnello della Guardia di Finanza Roberto Russo | trovato in mare a Rimini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023)dinel Nucleo di polizia economico finanziaria di, ha avuto unined èieri sera in ospedale. Il militare, un quarantenne originario di Acireale (Catania), intorno alle 13 di ieri stava facendo kite-surf quando è stato visto riverso in acqua. A trovarlo è stato un bagnino di salvataggio all’altezza del bagno 60 di, che l’ha portato a riva praticandogli da subito le manovre cardio respiratorie. L’uomo è stato quindi trasferito d’urgenza in ospedale, ma è deceduto intorno alle 21. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.