Morgan | “Avevano minacciato di mandare i miei fuori onda ma non esistono | un bluff Fedez? Spero la smetta di dire cavolate”

(Di domenica 26 novembre 2023) Forse – e diciamo forse – siamo arrivati finalmente alle battute finali del ping-pong trae ‘l’universo X-Factor‘. Dopo essersi sfogato su Instagram, accusando il programma di “voler convincere la gente di essere un bruto“, l’oramai ex giudice del programma è stato (nuovamente) raggiunto dal ‘Re dei tapiri’, Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia la Notizia ha avuto così modo di chiedere al musicista un parere generale sull’epilogo intrapreso dalla trasmissione che gli avrebbe “ingiustamente” chiuso le porte in faccia, soffermandosi anche, sull’ottimo seguito che ha avuto la prima puntata senza di lui. Per il cantante, il successo in termini di share televisivo sarebbe solo un ‘fuoco di paglia’, dovuto dal fatto che avrebbero utilizzato il suo nome, intenzionati a diffondere inimmagini ed audio registrati off-camera: ...