MONZA – PIACENZA | PARTITA IN DIRETTA

Leggi su dayitalianews

(Di domenica 26 novembre 2023) Pubblicato il 26 Novembre, 2023 Questa settimana gli occhi sono puntati sulla 7° giornata di Superlega, in particolare sul match tra. Anche questa volta la Rai ha scelto un match che si preannuncia entusiasmante ed equilibrato, con entrambi i team che vantano un roster di tutto rispetto.hanno iniziato molto bene il proprio campionato; in particolareoccupa il 4° posto in classifica con 4 vittorie, 2 sconfitte e 12 punti;, invece, occupa il 3° posto con 4 vittorie, 2 sconfitte e 13 punti. Gli ultimi 5 scontri diretti trasi sono rivelati molto equilibrati,ha vinto 3 delle ultime 5 sfide, e in particolare gli ultimi due scontri diretti. QUANDO SI ...